سجل المواجهات المباشرة بين بوخوم وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني

يستضيف فريق بوخوم على ملعب فونوفيا رور شتاديوم فريق بروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الألماني ( البوندزليجا ) .

يدخل بوخوم المباراة بعدما خسر مباراته الاولى امام شتوتجارت بخمسة اهداف مقابل لاشىء ليبقى الفريق بلا فوز في الجولة الافتتاحية للموسم السابع بينما نجح بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على منافسة كولون بهدف مقابل لاشىء ليحقق اسود الفيستفاليا فوزهم التاسع على التوالي في الجولة الاولى للدوري الألماني.

والتقي الفريقين عبر تاريخهما في ٦٩ مباراة فاز بوخوم في ١٩ مباراة فيما تعادلا في ٢٣ مباراة بينما حقق بروسيا دورتموند في ٢٧ مباراة وسجل بوخوم ١٠٠ هدف بينما سجل بروسيا دورتموند ١١٧ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بوخوم فقد التقي بوخوم مع بروسيا دورتموند في ٣٦ مباراة وفاز اصحاب الأرض في ١٢ مباراة وتعادلا في ١٦ مباراة فيما فاز الزوار في ٨ مباريات فقط .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين بوخوم و بروسيا دورتموند في بطولة الدوري الألماني:

١٤ يناير ٢٠١٤ بوخوم - بروسيا دورتموند : ١ / ٢

١٧ يوليو ٢٠١٥ بوخوم - بروسيا دورتموند : ٢ / ١

٢٢ يوليو ٢٠١٧ بوخوم - بروسيا دورتموند : ٢ / ٢

٨ نوفمبر ٢٠١٧ بروسيا دورتموند - بوخوم : ٤ / ٢

٢٨ أغسطس ٢٠٢٠ بروسيا دورتموند - بوخوم : ١ / ٣

١١ ديسمبر ٢٠٢١ بوخوم - بروسيا دورتموند : ١ / ١

٣ أبريل ٢٠٢٢ بروسيا دورتموند - بوخوم : ٣ / ٤

٥ نوفمبر ٢٠٢٢ بروسيا دورتموند - بوخوم : ٣ / ٠

٨ فبراير ٢٠٢٣ بوخوم - بروسيا دورتموند : ١ / ٢

٢٨ أبريل ٢٠٢٣ بوخوم - بروسيا دورتموند : ١ / ١

