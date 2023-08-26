أهلي جدة السعودي يعلن ضم فيجا قادمًا من سيلتا فيجو الأسباني

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، مساء اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب جابرييل فيجا قادماً من فريق سيلتا فيجو الإسباني.

فيجا ينضم لأهلي جدة السعودي

ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لتوقيع اللاعب على عقود انضمامه وعلق عليه: "جوهرة اسبانيا، سيقف ويردد النشيد".

واجتاز فيجا الكشف الطبي الذي خضع له صباح اليوم السبت، ليعلن نادي أهلي جدة السعودي حسمه للصفقة بشكل نهائي.

يذكر أن وافق فيجا على اللعب ضمن صفوف أهلي جدة السعودي بعدما أتم النادي السعودي إجراءات ضمه مع ناديه الإسباني "سيلتا فيجو", وأضافت التقارير أن اللاعب يستعد لإجراء الفحص الطبي اليوم الجمعة في باريس العاصمة الفرنسية قبل التوقيع الرسمي.

ونجح أهلي جدة في التوصل لإتفاق مع اللاعب فيجا، وناديه سيلتا فيجو، ويستعد للسفر إلى السعودية.

وينضم فيجا إلى تدريبات أهلي جدة بشكل مباشر بعد تجاوز الفحص الطبي، وتوقيع العقود مع ناديه الجديد.

وارتبط اسم فيجا (21 عاما) بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها من ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس سان جيرمان.

وكان فيجا على بُعد خطوات من التوقيع مع نادي نابولي الإيطالي، لكن تطلعت الصفقة بشكل مفاجئ وتحولت إلى السعودية بعد دخول أهلي جدة السعودي على الخط.