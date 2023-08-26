الأهلي وسوزا.. الأحمر يتمسك بالفرصة الأخيرة لضم المهاجم البرازيلي

أبدى الدولي البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، استيائه من عدم موافقة ناديه على انتقاله للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف المهاجم البرازيلي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكورية، عن أن الأهلي تقدم بعرضًا رسميًا لفريقه، لكن إدارة جيونبك تمسكت باللاعب وأبلغته بعد الموافقة على رحيله خلال الفترة الحالية.

وأشار سوزا إلى أنه يسعر بالاَسف من رفض إدارة ناديه، حيث كان يرغب في الانتقال للفريق الأحمر، لكنه يحترم تعاقده، والذي سيكون نهايته بحلول الصيف المقبل.

وأوضح أنه سيكون مهاجمًا حرًا خلال الصيف المقبل، وسينتظر العرض المناسب لاتخاذ قراره بالانتقال للفريق الذي يرغب في تمثيله.

في السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية أن الأهلي يتمسك بضم المهاجم البرازيلي بعد طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، عن قناعته بالتعاقد مع سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الروماني دان بيتريسكو المدير الفنى للفريق الكوري الجنوبي، يعد سببًا في عرقلة مفاوضات اللاعب مع الأهلي، بعدما أصر على ضرورة استمرار المهاجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لم يقتنع بهم المدرب السويسري.

الجدير بالذكر أن إدارة الأهلي تترقب موقف اللاعب لمعرفة الخطوة المقبلة، حيث استقبل النادي سير ذاتية كثيرة لعدد من المهاجمين للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.