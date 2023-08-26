مدرب نانت يشيد بالمصري مصطفي محمد

أشاد بيير أريستوي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، باللاعب الدولي المصري مصطفي محمد، بعد ثنائيته التي أحرزها في مباراة فريقه مساء أمس الجمعة.

وأحرز النجم المصري مصطفي محمد هدفين في مباراة فريقه مساء أمس الجمعة أمام نظيره موناكو بالدوري الفرنسي.

وقال مدرب نانت الفرنسي: "لقد أسعدني مشتوي مصطفي محمد وهدفيه، لأن هذا ما نعمل عليه في التدريبات رغم صعوبة جدول مبارياتنا".

وعن مهاجمي الفريق بوجود لاعب مصطفي محمد الزمالك وجالطة سراي السابق: "هناك العديد من اللاعبين الرائعين لدينا في نانت، نحن نعمل من أجل تأقلمهم معًا".

وتابع: "المنافسة بين المهاجمين صحية للغاية، الأمر متروك لهم لإثبات أنفسهم".

وأضاف في النهاية: "لقد سجل مصطفى محمد الأهداف لنا دائمًا، فهو قناص حقيقي، كل فريق يحتاج إلى لاعبين مميزين، وهو مميز في دوره كمهاجم".

يذكر أن تعادل نانت مع نظيره موناكو بثلاثية مقابل مثلها، في اللقاء لذي جمعهما أمس الجمعة، وأحرز الدولي المصري مصطفي محمد ثنائية في تلك المباراة.

ترتيب نانت في الدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركزالثالث عشر في ترتيب بطولة الدوري الفرنسي برصيد نقطة واحدة، بعد أن خسر مباراتين، وتعادل في الثالثة أمس أمام موناكو