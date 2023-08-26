إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي بنجع حمادي بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم السبت، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

جاء ذلك بحضور محمد صابر رئيس مجلس قروى الشعانية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن حفر قواعد لصبه خرسانية على مساحة 87 متر تقريباً وبإرتفاع متر واحد، تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية وتمت الازالة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى مخالفا للقانون بزمام قروى السلامية.

جاء ذلك حضور منال همام رئيس مجلس قروى السلامية ، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن الإزالة عبارة عن شدة خشبية للدور الاول على مساحة واحد قيراط تقريبا ، تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بعزبة عبد الرحمن التابع لقرية الهيشة بزمام الوحدة المحلية لقرية السلامية وتمت الازالة.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.