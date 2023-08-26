سجل المواجهات المباشرة بين مانشيستر يونايتد و نوتنجهام فوريست في الدوري الأنجليزي

يسعى مانشيستر يونايتد الى استعادة توازنه سريعا في بطولة الدوري الأنجليزي لكرة القدم عندمايستضيف في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة نظيره نوتنجهام فوريست على ملعب اولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز .

مانشيستر يونايتد الذي دخل الدوري الأنجليزي بطموحات كبيرة لجماهيره للعودة للمنافسة الحقيقية على بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز تحت قيادة مدربه الهولندي ايريك تين هاج افتتح الموسم بفوز غير مقنع وصعب بهدف مقابل لاشىء على فريق ولفرهامبتون ثم كان الأختبار المبكر للشياطين الحمر عندما التقوا مع توتنهام على ملعب الاخير في الجولة الثانية الا ان اليونايتد خرج خاسرا بهدفين مقابل لاشىء ليضع ابمثير من علامات الاستفهام حول قدرة الفريق على المنافسة الجادة على لقب الدوري وتحقيق نتائج طيبة في دوري أبطال أوربا.

على الجانب الاخر كان نوتنجهام فوريست في الجولة الاولى على موعد مع مواجهة صعبة للغاية امام الارسنال وصيف البطل في الموسم الماضي على ملعب الأمارات ورغم خسارته للمباراة الا ان نوتنجهام فوريست ظهر بمستوى جيد وفي الجولة الثانية عاد نوتنجهام فوريست للنتائج الايجابية وحقق فوزا مهما على شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف .

التقي مانشيستر يونايتد مع نوتنجهام فوريست عبر تاريخهما في الدوري الانجليزي في ٨٢ مباراة فاز مانشيستر يونايتد في ٤١ مباراة و تعادل الفريقين في ١٧ مباراة ونجح نوتنجهام فوريست في تحقيق الفوز في ٢٤ مباراة وسجل هجوم اليونايتد ١٥٣ هدف واستقبلت شباكه ٩٩ هدف من هجوم نوتنجهام فوريست .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب مانشيستر يونايتد فقد كانت ٤١ مباراة فاز مانشيستر يونايتد في ٢٥ مباراة وتعادلا في ٩ مباريات وفاز نوتنجهام فوريست في ٧ مباريات وسجل مانشيستر يونايتد ٨٩ هدف ودخل مرماه ٤٢ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات رسمية جمعت مانشيستر يونايتد مع نوتنجهام فوريست :

٢٧ نوفمبر ١٩٩٥ نوتنجهام فوريست - مانشيستر يونايتد : ١/ ١

٢٨ أبريل ١٩٩٦ مانشيستر يونايتد - نوتنجهام فوريست : ٥ / ٠

١٤ سبتمبر ١٩٩٥ مانشيستر يونايتد - نوتنجهام فوريست : ٤ / ١

٢٦ ديسمبر ١٩٩٦ نوتنجهام فوريست - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٤

٢٦ ديسمبر ١٩٩٨ مانشيستر يونايتد - نوتنجهام فوريست : ٣ / ٠

٦ فبراير ١٩٩٩ نوتنجهام فوريست - مانشيستر يونايتد : ١ / ٨

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ مانشيستر يونايتد - نوتنجهام فوريست : ٣ / ٠

٢٥ يناير ٢٠٢٣ نوتنجهام فوريست - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٣

١ فبراير ٢٠٢٣ مانشيستر يونايتد - نوتنجهام فوريست : ٢ / ٠

١٦ أبريل ٢٠٢٣ نوتنجهام فوريست - مانشيستر يونايتد : ٠ / ٢