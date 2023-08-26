بورتوريكو تحرم جنوب السودان من بداية تاريخية في بطولة العالم للسلة

حرم منتخب بورتوريكو نظيره منتخب جنوب السودان من تحقيق انتصارا تاريخيا في أولى مبارياته في بطولة العالم لكرة السلة وذلك بعدما انتهت اكثر المباريات أثارة حتى الان في بطولة العالم لكرة السلة بفوز منتخب بورتوريكو بنتيجة ١٠١ / ٩٦ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات المجموعة الثانية .

المباراة شهدت قمة الاثارة بين المنتخبين حيث كان منتخب جنوب السودان هو الطرف الأفضل في الربعين الاول والثاني حيث أنهى الربع الاول متقدما بنتيجة ٢٩ / ٢٤ و الربع الثاني بنتيجة ٥٢ / ٤٢ وبدا لكل متابعي المباراة ان المباراة تتجه نحو أبناء القارة الافريقية الذين يشاركون للمرة الاولى في بطولة العالم لكرة السلة الا ان نجوم بورتوريكو كان لهم رأيا اخر .

في الربع الثالث حقق لاعبو بورتوريكو انجازا كبيرا عندما تمكن أربعة لاعبين من تحقيق دابل - دابل بقيادة تريمونت ووترز الذي سجل ١٩ نقطة و ١٠ تمريرات حاسمة و ستيفن تومسون الذي حقق ٢١ نقطة و ١٣ أستحواذ و جورج كونديت ( ١٨ نقطة و ١١ استحواذ ) واخيرا أسماعيل روميو( ١٦ نقطة و ١٢ أستحواذ ) لينجح منتخب بورتوريكو في العودة إلى المباراة .

شهدت الثواني الأخيرة من المباراة قمة الاثارة حيث كان منتخب جنوب السودان متقدما ٧٨ / ٧٧ والكرة في استحواذ منتخب جنوب السودان الا ان ستيفان تومسون لاعب بورتوريكو ينجح في خطف الكرة من واينن جابريل لاعب جنوب السودان ويمرر لزميله اسماعيل روميرو الذي يسجل نقطت التقدم لمنتخب بورتوريكو . بعد وقت مستقطع ارتكب منتخب جنوب السودان خطئا شخصيا سجل منه تريمونت ووترز لاعب بورتوريكو نقطتين ليتقدم بنتيجة ٨١ / ٧٨ قبل ١٤ ثانية من النهاية .

منتخب جنوب السودان لم يستسلم ونجح جونز في تسجيل رمية ثلاثية رائعة قبل النهاية بعشر ثوان ليتعادل الفريقين الا ان أنفاس متابعي المباراة توقفت عندما احتسب خطئا شخصيا لمصلحة بورتوريكو قبل النهاية ب ٠.٣ من الثانية الا ان اسماعيل روميرو نجم بورتوريكو اهدر الرميتين ليلجأ الفريقين الى الوقت الأضافي .

في الوقت الأضافي لم يتمكن منتخب جنوب السودان من مباراة خبرات لاعبي بورتوريكو الذين فرضوا سيطرتهم لتنتهي المباراة بفوز مهم للغاية لمنتخب بورتوريكو .