رابط التحويلات بين المدارس.. يبحث الكثير عن رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار فتح باب التحويلات بين المدارس الرسمية واللغات للالتحاق بها للدراسة فى العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث يتم التحويل من مدرسة إلى أخرى إلكترونيًا.

وننشر رابط التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024 وشروط التحويل، ضمن خدمة مستمرة للطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية.

يرغب أولياء الأمور، في معرفة رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة، باعتبارها الطريقة الأساسية التي تم اعتمادها بشأن تحويلات المدارس 2023/2024، لذا على الراغبين في التقديم على التحويل بين المدارس بالقاهرة، الدخول على الرابط هنـــــــــــــا.

موقع تحويلات المدارس التجريبي في القاهرة:

رابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024

خطوات التحويلات بين المدارس في القاهرة 2023/2024

الدخول على بوابة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من هنـــــــا.

اختيار التحويلات المدرسية.

اختيار استمارة طلب تحويل.

قراءة التعليمات الموجودة.

الضغط على كلمة استمرار.

ملء البيانات المطلوبة فى استمارة التحويل.

طباعة استمارة التحويل.

شروط تحويلات المدارس 2023/2024

- إنهاء إجراءات تحويلات المدارس 2023/2024، بعد 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- يتم التسجيل في تحويلات المدارس 2023/2024، من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات.

- لا يعتد بالتحويل الورقي (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2023 إلكترونيًا.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

- المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي) والمرحلة الإعدادية والثانوية.