السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

الدوري الألماني
الدوري الألماني

 يعتلي فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ، صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة الجولة الأولى على نظيره فيردر بريمين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى مستهل مشوار البطولة. 

 جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة: 

 يلعب كولن أمام فولفسبورج الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي إن سبورتس “TOD App”.

 يخوض فريق بوخوم مباراة أمام بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 3.

 ويلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ ونظيره باير ليفركوزن فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 3.

 جدول ترتيب الدوري الألماني

ترتيب الدوري الألماني 

 هدافي الدوري الألماني 

 