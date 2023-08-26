مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
يعتلي فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ، صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز فى مباراة الجولة الأولى على نظيره فيردر بريمين بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، فى مستهل مشوار البطولة.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة:
يلعب كولن أمام فولفسبورج الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر تطبيق بي إن سبورتس “TOD App”.
يخوض فريق بوخوم مباراة أمام بوروسيا دورتموند فى تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 3.
ويلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ ونظيره باير ليفركوزن فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي إن سبورتس إتش دي 3.
جدول ترتيب الدوري الألماني
هدافي الدوري الألماني