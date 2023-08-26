13 بطل مصري.. صناع 5 جولات يكشفون عن الأبطال الحقيقين المشاركين في الفيلم

حرص صناع فيلم خمس جولات، على الكشف عن الأبطال الحقيقين المشاركين بجانب نجوم الفيلم، وهما أكثر من 13 بطل مصري يمارسون رياضة MMA، وحاصلين على أكثر من بطولة دولية.



وكشف منتج فيلم خمس جولات المهندس يحيى علام، عن حرصه الشديد لتواجد هذا الكم من الأبطال الحقيقة بجوار الممثلين لكي ينسجم نجوم العمل معهم ويستفيدوا من خبراتهم الرياضية، لكي يصل فيلم خمس جولات في النهاية بشكل يليق بالمشاهدين.

وفيما يللي نرصد لكم أسماء وبطولات جميع الأبطال المشاركين في خمس جولات وهما:

- محمد علي، وحاصل على بطولة مصر في رياضة الMMA مرتين، بالإضافة لحصوله على المركز الثاني في البطولة العربية المشتركة بين مصر و سوريا و العراق في رياضة الKickboxing



- أحمد أمير، وهو بطل العالم للوزن الخفیف في منظمة BRAVE الدولية.

- إسلام نادر،المصنف الأول على مصر في وزن الريشة (وزن ال66 كيلو) في الMMA، وخاض بطولات عالمية مع مصنفين عالميين إلى ان أصبح سجله الاحترافي مكون من 9 فوز (6 بالأخضاع و 3 بالقرارات التحكيمية) وواحدة فقط خسارة، كما إنه أصغر سنًا وحاصل على حزام أسود لرياضة الJiu Jitsu في مصر.



- سيف الله، وهو بطل الجمهورية 3 مرات في الKickboxing و مرة واحدة في Muay Thai وثالث جمهورية في الملاكمة عام 2017، وثاني افرقيا في رياضة الMuay Thai.

كما شارك سيف الله، في بطولتين عالميتين في الMuay Thai و بطولة احترافية للملاكمة في الامرات تابعة للUAM، كما إنه مدرب لرياضتي الKickboxing و الMuay Thai



- عبده خالد، من أبطال مصر في الملاكمة، ومن المحترفين في الملاكمة في افريقيا والشرق الأوسطو مدرب ملاكمة بدولة دبي.

- أحمد ثابت، بطل MMA حتى أصبح حكم معترف به من الاتحاد الدولي، وهو بطل العالم في رياضة الكيك بوكسينج في عام2005، ولاعب في منتخب مصر لرياضة الكيك بوكسينج رياضة الكونغ فو، وبطل افريقيا في رياضة الJiu Jitsu، محترف Muay thai وعضو الاتحاد الولي ISKA، كما يشغل مديرVenom Academy.



- عبد المنعم الشواربي، مؤسس ورئیس مجلس إدارة شركة خبیر الأحمال واللیاقة البدنیة



- علاء رحيل مدرب بوكسينج لأبطال جمهورية في أوزان مختلفة.





كما شارك في العمل أبطال الجمهورية في الملاكمة محمود حسن توتة، اسماعيل جاسر، مصطفى يونس، عبدالله إيهاب، أحمد بطران.

فيلم "5 جولات" FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.