السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

السمك بــ 40 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم السبت بالمنيا

أسواق بيع الأسماك
أسواق بيع الأسماك بالمنيا

تشهد أسواق ومحلات وحلقات بيع الأسماك بمختلف أنواعها بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، إستقرارا في حركة البيع والشراء ، حيث تراوح  سعر بيع البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا  للكيلو .

 

 

وتراوحت أسعار بيع القراميط من 20 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، والثعابين من 50 لــ  250 جنيهًا للكيلو  ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا  للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجى  بلغت من  50 لــ 70 جنيهًا  للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا  للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ  265 جنيهًا للكيلو ، والسبيط من 140 لــ  280 جنيهًا للكيلو .

 

 

وتراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لــ 62 جنيهًا  للكيلو ، وترواحت أسعار بيع البلطي مقاس 2 ما بين 62 لــ 66 جنيهًا  للكيلو ، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و60 جنيهًا  للكيلو ، وأسعار بيع الفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200  جنيهًا  للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا  للكيلو ، والبوري 80 لــ  100 جنيهًا  للكيلو ، بحسب شعبة الأسماك.

 

 

وسجل الجمبرى الجامبو سعر من 380 لــ  480  جنيهًا  للكيلو ، وتراوح سعر الجمبرى مقاس 1ما بين 270 لــ  370  جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر الجمبرى مقاس 2 من 196 لــ 290 جنيها للكيلو ، وبلغ سعر الجمبرى مقاس 3 من 70 لــ  160  جنيهًا  للكيلو .

 

جديرا بالذكر ان مصادر صيد الأسماك بمحافظة المنيا ، تتمثل في ( نهر النيل – البحر  اليوسفي – ترعة الإبراهيمية – المزارع الصناعية ) ، وتخضع أعمال الصيد  لحملات تفتيشية   من قبل شرطة المسطحات المائية ، على رخص قوارب الصيد والصيادين ، وكذلك نوعية شباك الصيد ، حيث يجرم  شباك  الصيد ذات الفتحات الصغيرة لمنع صيد ( الزريعة ) .

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