عالم أزهري يكشف حقيقة قدرة الجن على سرقة الذهب (فيديو)

استنكر الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات أحد الأشخاص الذي يزعم أنه منتمي إلى الأزهر، حول استطاعة الجن سرقة الذهب، قائلا: “هذا أمر عار تماما عن الصحة، ويدخل في طريق الدجل”.

وقال "تركي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر قناة المحور، مساءاليوم أن هذا الكلام لم يخرج نهائيا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه،أو الفقهاء، حيث أن الدجل ينتشر في الأزمات، أو في عصور الجهل، والسيطرة على الناس بالخرافة والمساحات الرمادية، موضحا أن الجن مذكور في القرآن الكريم باعتباره مخلوقات هوائية، مستشهدًا بالآية: " إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ".

وأضاف أن الشياطين علاقتها بالإنسان الوسوسة فقط لا غير، كما جاء في سورة الناس في القرآن الكريم، ولم يأت في القرآن الكريم أو السنة أن العفاريت أو الجن قادرة على سرقة الأموال والذهب، وهذا الأمر لم يخرج إلا من ألسنة الكهناء فقط لا غير.

وأوضح أنه كتب مقالا في العام الماضي، يطالب من خلاله ضرورة وضع قانون يجرم الجدل بصورة مباشرة، لأن هناك عدة دول تجرم هذه الأفعال، ولكن في مصر لا يوجد قانون يجرم الدجل إلا إذا كان الدجال قام بالنصب بشأن أموال تخص المواطن المصري، في تلك الحالة فقط يكون تحت طائلة القانون.

الدجل لا يطال البسطاء فقط وإنما يطال النخبة في الوقت الحالي

ووجه العالم الأزهري رسالة هامة للمواطنين البسطاء قائلا :" الدجل لا يطال البسطاء فقط وإنما يطال النخبة في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أنه في أحد المرات قابل طبيبة تحدثت معه أن عليها جن وتحتاج لأحد أن يخرجه من جسدها، فالدجل أصبح يطال كل فئات العقل المصري ولذلك يجب الوعي، "لا العفاريت بتركب الإنسان، ولا الجن بيلبس الإنسان ولا الكلام ده، السحر موجود، ولكن السحر ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا".

وتابع:" السحر شحنة معنوية ضعيفة جدا، وأضعف من الإنسان، وكذلك الحسد لا يقتل ولا يمرض ولكن كل هذه شماعات تُوضع ليُعلق عليها الأمر.