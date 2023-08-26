السبت 26 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مأساة في مدغشقر.. إصابة 80 شخصًا خلال مباراة كرة قدم

ملعب ماهاماسينا البلدي
ملعب ماهاماسينا البلدي في أنتاناناريفو بمدغشقر

لقي 12 شخصًا مصرعهم في تدافع في ملعب في مدغشقر، بينما كان مشجعو الرياضة مُتجمعين لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب جزر المحيط الهندي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

وقالت التقارير إن رئيس الوزراء كريستيان نتساي أعلن عن الوفيات، مضيفا أن نحو 80 آخرين أصيبوا، 11 منهم في حالة خطيرة.

استاد ماهاماسينا

وذكرت التقارير أن رئيس مدغشقر أندري راجولينا كان حاضرا في الحفل الذي أقيم في استاد ماهاماسينا في العاصمة أنتاناناريفو، وطلب من الجمهور الوقوف بضع لحظات صمتا على أرواح القتلى.

وكان الملعب، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 41 ألف شخص، موقعا لأحداث تدافع مميتة من قبل، حيث توفي شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 37 آخرين في حادث تدافع قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مدغشقر والسنغال في عام 2018.

في عام 2019، توفي ما لا يقل عن 15 شخصا في تدافع في حفل موسيقي في الملعب.

ومن الجدير ذكره، أن ألعاب جزر المحيط الهندي هي حدث متعدد الرياضات يضم دولا من المنطقة، ويتنافس أيضا في الألعاب رياضيون من جزر القمر وجزر المالديف وموريشيوس ومايوت وريونيون وسيشيل.

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