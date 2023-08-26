السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل فعاليات دورة تدريبية "صناعة المحتوى والمؤثرين"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع وحدة " تصدوا معنا "  لليوم الثاني علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "صناعة المحتوى والمؤثرين"، والذي تنفذها بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تستمر فعالياته طوال الفترة من ٢٣ - ٢٧ أغسطس الجاري.

يهدف البرنامج إلى تأهيل مجموعة من الشباب المتميزين والمؤثرين إعلاميا لصناعة محتوى إعلامي متميز.

وتضمنت فعاليات اليوم جلستين، جاءت الأولى منها بقيادة المخرج فيصل الشناوي، حيث تناول فيها فنون الحكي في تقديم المحتوى و كيفية جذب الجمهور، بالإضافة إلى التعرف على اسرار تقديم البرامج وكيفية التعامل مع الكاميرا، وكذلك الإلقاء.

بينما تناولت الجلسة الثانية بقيادة الدكتور جمال رأف، كيفية صنع محتوى يساهم في بناء الوعي، بجانب التطرق. لبعض القضايا والموضوعات الحالية ذات الأولوية لصنع محتوى في الوقت الراهن.

وقد اختتمت فعاليات اليوم الثاني بتطبيق عملي لكاتبه محتوى وتصويره لكل متدرب على حدة .

مواد متعلقة

طقس المنيا.. شديد الحرارة نهارًا والصغرى 24 درجة

العثور على جثمان شخص غارق في مياه النيل بالعياط

توصيلة الموت.. وفاةعامل وإصابة سائق في حادث انقلاب تاكسي بالشيخ زايد