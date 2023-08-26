الشباب والرياضة تواصل فعاليات دورة تدريبية "صناعة المحتوى والمؤثرين"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع وحدة " تصدوا معنا " لليوم الثاني علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية "صناعة المحتوى والمؤثرين"، والذي تنفذها بالمركز الأوليمبي بالمعادي، تستمر فعالياته طوال الفترة من ٢٣ - ٢٧ أغسطس الجاري.

يهدف البرنامج إلى تأهيل مجموعة من الشباب المتميزين والمؤثرين إعلاميا لصناعة محتوى إعلامي متميز.

وتضمنت فعاليات اليوم جلستين، جاءت الأولى منها بقيادة المخرج فيصل الشناوي، حيث تناول فيها فنون الحكي في تقديم المحتوى و كيفية جذب الجمهور، بالإضافة إلى التعرف على اسرار تقديم البرامج وكيفية التعامل مع الكاميرا، وكذلك الإلقاء.

بينما تناولت الجلسة الثانية بقيادة الدكتور جمال رأف، كيفية صنع محتوى يساهم في بناء الوعي، بجانب التطرق. لبعض القضايا والموضوعات الحالية ذات الأولوية لصنع محتوى في الوقت الراهن.

وقد اختتمت فعاليات اليوم الثاني بتطبيق عملي لكاتبه محتوى وتصويره لكل متدرب على حدة .