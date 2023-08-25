السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة الأخيرة, لافتا إلى أن الضغط على الدولار أدى إلى زيادة الأسعار، ويجب أن يكون هناك وقفة أمام مثل تلك التصرفات خلال الفترة المقبلة.

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واشار الزيني إلى أن سعر الأسمنت هو الآخر شهد زيادة كبيرة في الطن، إذ زاد سعر طن الأسمنت 150 جنيها دفعة واحدة وذلك بسبب موافقة جهاز حماية المنافسة على تقسيم الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي" على قناة المحور، أن أسباب زيادة أسعار الحديد 1000 جنيه دفعة واحدة قائلا، إن أسعار الحديد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق بصفة عامة خلال الفترة الماضية، إذ أن الوكلاء تصرح أن بعض مصانع الحديد تبيع بالدولار، ولكنهم يخفون ذلك في الفواتير، ومن ثم يتم توريد الدولار في حسابات الشركات في البنوك المصرية.

وأوضح أن الأسعار المعلنة من شركات الحديد في الفترة الحالية جاءت بسبب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، حيث يوجد حالة من الضغط على سعر الدولار في السوق السوداء، وبالتالي ترتفع أسعار الحديد في مصر، وهذا واحد من الأسباب الرئيسة لارتفاع سعر الحديد في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن: "كل حاجة بتزيد لأن كل حاجة بتقاس على سعر الدولار في الوقت الحالي، وطالما فاتحين الموضوع قدام السوق السوداء هيفضل الموضوع كده، والحل دلوقتي، هو فتح باب الاستيراد للحديد بصفة عامة، أنا بستورد الحديد دلوقتي هيكون أقل من اللي بيعمله الشركات والمصانع في الوقت الحالي".