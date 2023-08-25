أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى تشيلسي، عن تشكيله لمباراة لوتون تاون، التى تجمعهما بعد قليل، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: سانشيز.

في الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل ومالو جوستو.

في الوسط: إنزو، كالاجير وكايسيدو.

في الهجوم: بن تشلويل، سترلينج وجاكسون.

و يدخل تشيلسي اللقاء في ظروف صعبة بعد بدايتهم المخيبة للآمال في أول مباراتين بالمسابقة، حيث تعادل الفريق في اللقاء الأول على ملعبه أمام ليفربول قبل أن يسقط بثلاثية في مواجهة وستهام.

ويأمل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز في تحقيق فوزه الأول مع الفريق لإستعادة توازنه المفقود،فيما خاض لوتون مباراة وحيدة حتى الآن في الاسبوع الأول أمام برايتون وخسرها برباعية قبل أن تتأجل مباراته الثانية مع بيرنلي.

