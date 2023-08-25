5 آثار جانبية أكثر شيوعًا للعلاج الكيميائي.. تساقط الشعر أبرزها

العلاج الكيميائي يمكن أن يطيل عمر الشخص ويساعد في القضاء على السرطان، وتعتمد آثاره الجانبية على نوع الدواء الكيميائي المستخدم، ولكن الالتهابات وسهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف وتساقط الشعر هي من أكثر الأعراض شيوعًا.

تشمل الآثار الجانبية الشائعة الأخرى للعلاج الكيميائي ما يلي:

استفراغ و غثيان

تعب

الاعتلال العصبي، أو الألم الناجم عن تلف الأعصاب

إمساك

إسهال

يقتل العلاج الكيميائي الخلايا السليمة، وكذلك الخلايا السرطانية، ولهذا السبب تحدث آثار جانبية ويعاني العديد من الأشخاص من هذه الآثار الضارة، لكن بعض الأشخاص يعانون من القليل منها أو لا يعانون منها على الإطلاق.

فيما يلي، نستكشف 5 من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج الكيميائي:

العدوى وضعف جهاز المناعة

السرطان وعلاجه يمكن أن يضعف جهاز المناعة، لأن العلاج الكيميائي يقتل الخلايا المناعية السليمة، فإنه يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ولأن جهاز المناعة ضعيف، فإن أي عدوى قد تستمر لفترة أطول من المعتاد.

الكدمات والنزيف بسهولة أكبر

يمكن أن يتسبب العلاج الكيميائي في إصابة الشخص بالكدمات أو النزيف بسهولة أكبر، ويعاني العديد من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من هذا التأثير الجانبي.

قد يكون النزيف الشديد أكثر من المعتاد خطيرًا ومن الجيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء القفازات عند البستنة أو تقطيع الطعام، وأيضًا، اتخذ خطوات إضافية لمنع وقوع إصابات مثل السقوط.

تساقط الشعر

يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي إلى إتلاف بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى إضعاف الشعر وهشاشته وتساقطه، وقد يكون أي شعر ينمو من جديد ذو ملمس أو لون مختلف، ويستمر هذا عادة حتى انتهاء العلاج، وبعد ذلك ينمو الشعر دائمًا تقريبًا.

يقدر مؤلفو إحدى الدراسات أن 65% من الأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي يعانون من تساقط الشعر، ولا توجد طريقة مضمونة لمنع ذلك، ولكن العناية الجيدة بالشعر قد تبطئ فقدان الشعر وتعزز إعادة نموه.

استفراغ و غثيان

يمكن أن يبدأ الغثيان والقيء فجأة، وقد تحدث هذه المشكلات مباشرة بعد كل جلسة علاج كيميائي أو بعد أيام.

يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية، مثل تناول وجبات أصغر أو تجنب بعض الأطعمة، ويمكن أن تساعد الأدوية المضادة للغثيان أيضًا، خاصة إذا كان الشخص يعاني من الآثار الجانبية على فترات يمكن التنبؤ بها، مثل مباشرة بعد العلاج الكيميائي.

الاعتلال العصبي

الاعتلال العصبي هو ألم عصبي ناجم عن تلف الأعصاب وغالبا ما يؤثر على اليدين والقدمين، مما يسبب وخز، وخدر، وحرقان غير عادي، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من الضعف والألم.

غالبًا ما يكون الاعتلال العصبي أسوأ لدى الأشخاص الذين يتناولون بعض أدوية العلاج الكيميائي، وفقًا لمراجعة عام 2014.