حبس المتهمين باحتجاز شاب والتعدى عليه بالضرب باستخدام كلب في المطرية

أمرت نيابة المطرية،بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة احتجاز شاب والتعدى عليه بالضرب بأستخدام كلب .

حبس المتهمين باحتجاز شاب والتعدى عليه بالضرب بأستخدام كلب في المطرية

ونجحت الأجهزة الامنية بوازرة الداخلية، فى ضبط مرتكبى واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته باستخدام "كلب" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الاعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفاة عريس وعروس بعد 24 ساعة من الزفاف

كما لقي عروسان مصرعهما صعقا بالكهرباء داخل حمام شقتهما السكنية بقرية الناوية بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية خلال الاستحمام وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى سمنود العام تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار. ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجىء أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجئ تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلي ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما.