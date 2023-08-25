ضبط مرتكبي واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدي عليه بـ"كلب"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة إحتجاز أحد الأشخاص بالقاهرة والتعدى عليه وإحداث إصابته بإستخدام "كلب") وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بسماع صوت إستغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بالإنتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين وإتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم وإصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا بإحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" إستخدموه لعقره وتصويره.. تم ضبط الكلب "غير مرخص".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الإعتراف بمكان إخفاء المسروقات.

وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر إرتكاب واقعة السرقة وإتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.