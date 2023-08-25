الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين لاس بالماس و ريال سوسيداد

بوابة الوفد الإلكترونية

يقص فريقي لاس بالماس و ريال سوسيداد شريط مباريات الجولة الثالثة للدوري الأسباني في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة عندما يلتقيا بملعب ستاديو دي جران كاناريا الخاص بفريق لاس بالماس .

يدخل فريق لاس بالماس المباراة وفي جعبته  نقطة واحدة بالتعادل مع ريال مايوركا في الجولة الأولى و الهزيمة امام فالنسيا بملعب الميستايا بهدف مقابل لاشىء .

اما فريق ريال سوسيداد فهو يمتلك نقطتين من تعادلين متتاليين بملعبه امام جيرونا و سلتافيجو بنفس النتيجة بهدف لكل فريق .

و لعب الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الأسباني ١٩ مباراة فاز لاس بالماس في خمس مباريات وفاز ريال سوسيداد في سبع مباريات وتعادلا في سبع مباريات وسجل لاس بالماس ١٩ هدفا و سجل ريال سوسيداد ٢٥ هدف .

اما عن مباريات لاس بالماس و ريال سوسيداد على ملعب لاس بالماس فقد التقي الفريقين ١٠ مباريات فاز لاس بالماس في أربعة مباريات وفاز ريال سوسيداد في أربعة مباريات وتعادل الفريقين في مباراتين .

وفيما يلي نتائج المباريات العشر الأخيرة بين لاس بالماس وريال سوسيداد في الدوري الأسباني: 

٢٨ أغسطس ٢٠٠٩   لاس بالماس - ريال سوسيداد : ١ / ١ 

٣٠ يناير ٢٠١٠   ريال سوسيداد - لاس بالماس : ٢ / ٢ 

٦ نوفمبر ٢٠١٥  لاس بالماس - ريال سوسيداد : ٢ / ٠ 

٣ ديسمبر ٢٠١٥  لاس بالماس - ريال سوسيداد : ٢ / ١ 

 