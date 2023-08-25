تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين لاس بالماس و ريال سوسيداد

يقص فريقي لاس بالماس و ريال سوسيداد شريط مباريات الجولة الثالثة للدوري الأسباني في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة عندما يلتقيا بملعب ستاديو دي جران كاناريا الخاص بفريق لاس بالماس .

يدخل فريق لاس بالماس المباراة وفي جعبته نقطة واحدة بالتعادل مع ريال مايوركا في الجولة الأولى و الهزيمة امام فالنسيا بملعب الميستايا بهدف مقابل لاشىء .

اما فريق ريال سوسيداد فهو يمتلك نقطتين من تعادلين متتاليين بملعبه امام جيرونا و سلتافيجو بنفس النتيجة بهدف لكل فريق .

و لعب الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الأسباني ١٩ مباراة فاز لاس بالماس في خمس مباريات وفاز ريال سوسيداد في سبع مباريات وتعادلا في سبع مباريات وسجل لاس بالماس ١٩ هدفا و سجل ريال سوسيداد ٢٥ هدف .

اما عن مباريات لاس بالماس و ريال سوسيداد على ملعب لاس بالماس فقد التقي الفريقين ١٠ مباريات فاز لاس بالماس في أربعة مباريات وفاز ريال سوسيداد في أربعة مباريات وتعادل الفريقين في مباراتين .

وفيما يلي نتائج المباريات العشر الأخيرة بين لاس بالماس وريال سوسيداد في الدوري الأسباني:

٢٨ أغسطس ٢٠٠٩ لاس بالماس - ريال سوسيداد : ١ / ١

٣٠ يناير ٢٠١٠ ريال سوسيداد - لاس بالماس : ٢ / ٢

٦ نوفمبر ٢٠١٥ لاس بالماس - ريال سوسيداد : ٢ / ٠

٣ ديسمبر ٢٠١٥ لاس بالماس - ريال سوسيداد : ٢ / ١