مهرجان القاهرة للدراما .. هبة عبدالغني تُشيد بنسخته الثانية

حرصت الفنانة هبة عبدالغني على حضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، التي أقيمت برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، في North Square Mall بمدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

ونشرت هبة عبد الغني، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مجموعة صور لها على ريد كاربت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

هبة عبدالغني

وعلقت هبة عبدالغني، على الصور، قائلة :" بكل فخر من علي السجادة الحمرا لمهرجان القاهرة للدراما العملاق بحجم تاريخ الدرامة المصرية علي مدار ٦٠ سنة، في نسخته التانيه الاستثنائية من العلمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من حقل الغام لمكان ساحرة جميل مليان حياة".

هبة عبدالغني

وتابعت :" شكرا دكتور اشرف زكي و نقابة المهن التمثيلية و الشركة المتحدة و ادارة مهرجان مدينة العلمين الجديدة علي تقديم و تنظيم نسخه مبهجة من المهرجان و شكرا لكل ايد شاركت في اعادة بناء المدينة الساحرة دي في وقت قياسي".

مهرجان القاهرة للدراما

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.





وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.





يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.