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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

سلوى عثمان: مهرجان القاهرة للدراما يبرز جمال العلمين

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان على هامش حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة إنها تشعر بالفخر لوجود مدينة مثل العلمين فى مصر تستطيع منافسة أى مدينة فى العالم، فالمنظر بديع والمبانى مبهرة.

 

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تامر حسني مفاجآة حفل مهرجان القاهرة للدراما

وأشارت سلوى عثمان إلى أنها تتواجد اليوم بمدينة العلمين للمرة الأولى وتشعر بسعادة بالغة من جمال المكان مشيرة إلى إن أقامة مهرجان الدراما بها يبرز جمال وروعة المدينة وأوضحت أنها شعر بفخر بمناسبة الاحتفال بـ 60 سنة دراما خاصة وأن الدراما استطاعت أن تؤرخ كافة فترات حياتنا وأصبحت مؤثرة على المجتمع .

 

ويستضيف مهجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

 

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كلا المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي يختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

 

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. 

 

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

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