الشرقية: انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مشتول السوق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إلى بدء انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مركز مشتول السوق والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف .

حيث تضم القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق، وعميد المركز الثقافي بالزقازيق، وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية، والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع، أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الله كامل مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية تبدأ بأدء شعائر صلاة الجمعة ويتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.

لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بتكثيف حملات التوعية الدينية بقري مركز مشتول السوق وخاصه قريتي ابراش وكفر ابراش أكثر القرى حيث تنتشر بهما ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة والخطباء بإدارة أوقاف أبو حماد لمحطة تنقية مياه العباسة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل وكذلك تعريفهم بدور الدولة في انشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

وخلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكلات التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مروراً بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم زيارات ميدانية للأئمة والخطباء بإدارات المديرية لمحطات مياه الشرب والمعامل التابعة لها لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.