محمد قدوس الى وست هام الإنجليزي بعد اتفاق الطرفين

أتم وست هام اتفاقه مع ادارة نادي أياكس أمستردام الهولندى لضم الجناح الغاني محمد قدوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد:" فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير المختص بأخبار سوق الانتقالات حول العالم، عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى أن محمد قدوس انتقل الى ويست هام".

وأضاف:" أن الصفقة تمت بمبلغ 45 مليون يورو متضمنة الإضافات مع نسبة من بيعه مستقبلًا لأياكس فى عقد يمتد لـ 5 سنوات.

وكان صاحب الـ23 عاما قد تلقى عدة عروض أبرزهم برايتون بتقديم عرضا للانتقال لصفوف الفريق مقابل 40 مليون يورو، لكن استطاع وست هام التفوق على عرض منافسه.

وقدم قدوس مستويات أكثر من رائعة ومميزة بشكل لافت خلال الموسم الماضي، سواء مع المنتخب الغاني في مونديال قطر 2022 أو مع فريقه أياكس الذي جلبه قبل ثلاثة مواسم، من نورشلاند الدنماركي مقابل 9 ملايين يورو، لكن اللاعب لم يتألق في أول موسمين.

حصل اللاعب صاحب 23 عامًا، على أفضل لاعب في صفوف أياكس خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 18 هدفًا وتقديم 7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات، وهي الإحصائيات التي جعلت الأندية الأوروبية الكبرى تتزاحم من أجل التعاقد معه والحصول على خدماته.