أنشطة وفعاليات روحية في كنيسة مارجرجس بسوهاج

تفاصيل اللقاء المقبل

تواصل كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، الأحد، دورها الرعوي من خلال فعاليات روحية، بدءً من الساعة السادسة صباحًا.

تستمر في اقامة انشطة روحية متمثلة في اقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية وطقس رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس على أن يتضمن اليوم اقامة قداس ثاني يبدأ من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر ظهرًا.

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور.

عاشت الكنيسة القبطية خلال الفترة الماضية أيام روحية تعرف بـ "صوم العذراء"، والذي خصص لـ"الأم النور" تقديرًا لمحبة الأقباط السيدة البتول التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخ في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، وهو كغيره من العبادات التي تحتفى الكنيسة به حسبما ورد في تفسير نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة في حديثه عن أهمية "صوم العذراء".

عانت البتول طوال حياتها من الظلم واعتبرت أيقونة للتمسك بالإيمان أمام صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، الذي يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير ضخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.