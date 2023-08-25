سكرتيربنى سويف يشرف على إزالة الإشغالات  لتوسعة الطريق الزراعى  بناصر

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على الأعمال الجارى تنفيذها بمدخل مدينة ناصر على الطريق الزراعي ضمن خطة المحافظة ، لاستعادة الشكل الحضاري وحل مشكلة الزحام والتكدس في تلك المنطقة الحيوية حيث رافقه خلال الزيارة كل من على يوسف رئيس الوحدة المحلية المهندس رامي رجب مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة ومسؤولي الإشغالات والمرافق والأزمات بالوحدة المحلية

حيث تابع اليوم الجمعة السكرتير العام المساعد أعمال إزالة الإشغالات وتذليل المعوقات التي تواجه أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتوسعة طريق بني سويف الزراعي بزمام مدينة ناصر ، بطول 500 متراُ في المسافة من الساحة الشعبية وحتى قسم الشرطة ، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل و تأتي استكمالاً لخطة التطوير التي تم تنفيذها بمداخل المدينة، وتم خلالها تطوير وتوسعة عدد من الشوارع الحيوية بمداخل المدينة واستحداث شوارع جديدة مثل الشارع الموازي للمركز

ونوّه السكرتير العام المساعد عن توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال،لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، ضمن خطة المحافظة،في مجال رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والميادين، لتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء المظهر الحضاري على مراكز ومدن المحافظة، مع التنسيق بين الجهات المعنية من الوحدة المحلية والقطاعات وشركات المرافق والأجهزة الجهات التنفيذية لتنظيم الحركة بمحيط الأعمال بما لايؤثر على حركة السير بالطريق وضمان تنفيذ الأعمال بالمعدل والنوعية المطلوبة.

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