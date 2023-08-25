سفاح الجيزة.. أحداث الحلقة الأولى من المسلسل

تصدر أسم مسلسل "سفاح الجيزة" للنجم أحمد فهمي ، تريندات محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد عرض أولى حلقاته صباح اليوم، الجمعة، عبر منصة شاهد.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة

ويشار إلى أن بدأت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة، بقيام النجم أحمد فهمي ويقدم شخصية جابر، بطهو وجبة بتركيز شديد وغريب، ثم اتجه للفريزر المتواجد بمنزله وقام بفتحه ليفاجأ بوجود جثة امرأة، وكأن مشاهدة الجثث ومكوثها بمنزلة شيء طبيعي ومألوف لديه.

واتضح خلال الأحداث أن الجثة لزوجته التي قتلها، ثم دفنها في بئر عميق أمام منزله، وذهب إلى قسم الشرطة ليبلغ عن تغيبها، بعدها أرسل رسالة من هاتفها الخاص، لوالدها، مضمونها أنها ذهبت وتركت زوجها جابر لتكمل حياتها مع رجل آخر.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة، بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقي، ميمي جمال، صلاح عبد الله، وغيرهم، ومن تأليف إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

تدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.