جامعة الإسكندرية واليونسكو تتصدى للعنف ضد المراة والفتاة

العنف ضد المرأة والفتاة ظاهرة عالمية تشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتؤثر على حياة المرأة بكافة جوانبها وعلى المجتمع ككل. والعنف ضد المرأة منتشرٌ على نطاق واسع ، وزدادت حالات العنف ضد المرأة على مر السنين، وتعرضت الكثير من النساء العربيات اللواتي كنّ أو لا زلن متزوّجات لشكل من أشكال العنف خلال حياتهن رغم زيادة التزام البلدان العربية بإجراء إصلاحات قانونية تراعي احتياجات الجنسين

من اجل ذلك شاركت وحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية كممثل رسمي في الاجتماع الإقليمي لليونسكو حول «مجابهة العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية»، وذلك في الفترة من ٢٢- ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة منال فودة، المدير التنفيذي للوحدة، إن الاجتماع يهدف إلى استعراض الجهود بشأن التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية توافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وتحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات في الجامعات العربية.

وأوضحت أن الاجتماع في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية للدول الأعضاء والجهات الفاعلة في مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات.

وتعمل على تقييم الخدمات المتاحة للنساء اللواتي تعرضن للعنف لتحديد التدخلات المناسبة ومساعدة الجهات المعنية على تطوير خدمات تتماشى مع المعايير الدولية؛كما يتم دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة؛

دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ووضع أدوات تبيّن أوجه أخرى للتمييز ضد المرأة؛ تقديم توصيات قائمة على أدلة لمواءمة جهود الحكومات مع الالتزامات الدولية بمكافحة العنف ضد المرأة.