مشاهدة النصر والفتح بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش النصر yallashoot لبث المباريات اون لاين يلاكورة

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يستضيف ملعب الأمير عبد الله بن جلوي مباراة النصر والفتح، والتي تجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي 2024.

لم تكن بداية فارس نجد للموسم الجديد من دوري روشن على المستوى المأمول، فرغم إبرام مجموعة من الصفقات مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، خسر النصر مباراتيه الأولتين على يد الاتفاق والتعاون، ولم يحصل ولو على نقطة واحدة.

على الجانب الآخر، افتتح نادي الفتح الموسم بالتعادل مع سكري القصيم، قبل الفوز على نادي الأخدود في الجولة الثانية بالثلاثة.

مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة

ومن المتوقع أن يكون هناك حضور جماهيري كبير في هذه المباراة، حيث ينتظر الجميع مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين. ستشهد المدرجات تشجيعًا متواصلاً ومتحمسًا من جانب جماهير النصر والفتح، اللذين يعشقون فرقهم ويدعمونهم بكل قوة.

وبالنظر إلى التحضيرات الجادة التي قام بها الفريقان والحماس الذي يسودهما، يمكننا توقع مباراة مثيرة وممتعة للمشجعين. ستكون هذه المواجهة فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بأداء رائع من الفريقين وتسجيل الأهداف الرائعة والتشويق الذي يصاحبها.

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ويبقى السؤال المحوري: هل سيتمكن فريق النصر من الخروج بالفوز وحصد النقاط الثلاث، أم سيفاجئه الفتح ويحقق الانتصار في هذه المواجهة المرتقبة؟ سنكتشف ذلك ونستمتع بمشاهعالمة الكلمة في الملعب يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الحالي، حيث يتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، الذي سيكون مضيفًا لمباراة من العيار الثقيل بين فريقي النصر السعودي والفتح. تأتي هذه المواجهة النارية ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من بطولة دوري روشن السعودي، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا شرسًا وأداءً ممتعًا من الفريقين.

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ويتطلع النصر السعودي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، حيث يسعى للمنافسة على اللقب واقتناص النقاط الثلاث. تعكس التحضيرات الدقيقة للفريق العاصمي تركيزًا عاليًا وقوة إرادة لتحقيق الانتصار في المباراة. يعول المدرب واللاعبون على الجماهير النصراوية المتحمسة، التي ستملأ المدرجات لمساندة فريقها وتحفيزه لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث.

موعد المباراة والملعب

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الإحساء، وتفاصيل الموعد كما يلي:

المباراة النصر ضد الفتح الجولة رقم 3 البطولة دوري روشن 2023/2024 اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023 الساعة 9:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية القنوات الناقلة SSC ومنصة شاهد

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي الأولى SSC 1.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

على الجانب الآخر، يسعى فريق الفتح إلى الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة القوية. بعد أداء مشرف في المباريات السابقة، يدخل الفريق بثقة عالية ورغبة قوية في تحقيق الفوز وإظهار قوته أمام النصر. يعتمد الفتح على استراتيجيته الهجومية المميزة ومهارات لاعبيه المتميزة لكسب المباراة وحصد النقاط الثلاث.

من المتوقع أن يشهد الملعب تواجدًا جماهيريًا ضخمًا، حيث ينتظر الجميع هذا اللقاء المثير بفارغ الصبر. ستغمر المدرجات بأصوات المشجعين المتحمسين من كلا الفريقين، الذين سيشجعون ويدعمون فرقهم بكل حماس وعاطفة.

باختصار، تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مباراة النصر والفتح في ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. من المتوقع أن يكون اللقاء حافلاً بالإثارة والتنافس الشديد. سوف تحدد هذه المباراة العديد من الأمور، بما في ذلك طموحات الفريقين في المنافسة على اللقب.