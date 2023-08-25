بث مباشر مباراة النصر والفتح: يلا شوت ماتش النصر الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم دوري روشن السعودي

ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية يستعد لاستضافة مباراة من الطراز الرفيع بين فريق النصر السعودي وفريق الفتح. تجرى هذه المواجهة المهمة يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الحالي، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من بطولة دوري روشن السعودي.

من المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا في هذه المباراة الحاسمة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الكاملة. فريق النصر السعودي، الذي يستعد بكل قوة وتركيز، ينوي دخول المباراة بأفضل حالاته وتحقيق الفوز. ومن الواضح أن التحضيرات الجادة والتدريبات المكثفة قد أثرت إيجابيًا على أداء اللاعبين.

على الجانب الآخر، يستعد فريق الفتح بقوة وحماس لهذه المواجهة المثيرة. يشعر الفريق بالثقة والتفاؤل بعد تحقيق نتائج إيجابية في المباريات السابقة. يعمل الفريق جاهدًا في التدريبات اليومية لتجهيز لاعبيه لهذه المباراة الهامة، ويطمحون لتحقيق الانتصار وإثبات قوتهم أمام منافسهم القوي.

تفاصيل المواجهة

ويدخل نادي النصر ضد الفتح خارج الديار وهذا بعد فوز حققه على نادي شباب الأهلي في ملحق دوري أبطال آسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تقام هذه المباراة بعدها بثلاثة أيام فقط، وهذا ما يضع ضغطا على اللاعبين بسبب الإرهاق الذي سيصاحب هذه المباراة بسبب السفر.

ويرغب نادي النصر السعودي الفوز بهذه المباراة القادمة بشدة، وهذا بعد الأداء المخيب للآمال الذي حدث في أول مباراتين، والتي خسر العالمي في كليهما ويرغب في التعويض لمواكبة المنافسين.

يلا شوت ماتش النصر الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم دوري روشن السعودي

وعلى الجانب الآخر فاز نادي الفتح في مباراة وتعادل في مباراة أخرى، ولهذا فإن وضعه في الجدول أفضل من النصر حتى الآن، أخبرونا توقعاتكم لهذه المباراة في الأسفل.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

تُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة النصر والفتح هي الأولى SSC 1.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

هناك وسيلة واحدة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد : 12380.

: 12380. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/4.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2024

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي هو الجمعة 25 أغسطس 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.