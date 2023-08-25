اقبال على الشواطيء بالإسماعيلية مع تحسن حالة الطقس

تشهد الأجواء بمحافظة الإسماعيلية تحسنا ملحوظا في حالة الطقس .وسجلت درجات الحرارة على محافظة الإسماعيلية العظمى ٣٤° والصغرى ٢٣ ° درجة مئوية.

وتتكون السحب المنخفضة حيث تحد من تأثير أشعة الشمس. وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار وتسود أجواء منعشة ليلا .

وشهدت منطقة الشواطيء والمتنزهات بالاسماعيليه إقبالا كبيرا من الزائرين والأهالي على قضاء يوم على شاطيء بحيرة التمساح وقناة السويس.وقال محمد القماش مدير شاطيء الفيروز بالاسماعيليه أن الإقبال يتراوح طوال أيام الأسبوع ما بين 70 إلى 90%فيما ترتفع نسبة الاشغال وتتزايد لتتجاوز نسبة ال 100% ايام الإجازات والعطل الرسمية .

وتمتلك محافظة الإسماعيلية شواطيء ممتدة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وقناة السويس.وتشتهر مدينة الإسماعيلية ومدينة فايد وتوابعها ابو سلطان وفنارة وكسفريت بالشواطيء والشاليهات.

وتتباين اسعار الشواطيء في فايد قبلة مما جعلها قبلة للمصطافين من مختلف المستويات الإجتماعية.وتعد فايد مدينة ساحلية تنتشر بها عشرات الشواطيء والمتنزهات تتراوح اسعار الدخول فيها لقضاء يوم للفرد ما بين 20 إلى 400 جنيه . يتوفر بها مطاعم ومقاهي متنوعة .يمكن معها أن توفر عطلة بتكلفة معقولة لكثير من المواطنين محدودي الدخل.

ويحرص أهالي الاسماعيلية على التنزه داخل الحدائق العامة في ساعات الليل صيفاً والاستمتاع بتحسن حالة الطقس حيث يتزاحم الأهالي في حدائق الملاحة ونمرة 6 المتاخمة لقناة السويس.كما تنتشر تجمعات الاصدقاء والعائلات في حدائق الدائري والشارع التجاري.



ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه نشاطا ملحوظا في حركة البيع والشراء بأسواق الخضار والفواكه والمناطق التجارية تزامنا مع تحسن حالة الطقس.فيما انتظمت حركة سير المرور بالمحاور المرورية الرئيسية والميادين العامة بانتظام و دون توقف.

