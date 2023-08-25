عمرو أديب : شكرا لفناني الدموع

علق الاعلامي عمرو أديب على حفل ليلة الدموع في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه على موقع التغريدات القصير تويتر.

وكتب الإعلامي عمرو اديب، في تدوينة عبر حسابه قائلًا :"وعندما صعدت شيرين على المسرح فى ليله الدموع تحول نجاح هذا الحفل الى هيستريا تجتاح العالم العربى كله.. غناء متميز من اول دقيقه فى هذا الحدث الغنائى المبتكر هكذا ممكن تكون الدموع ممتعه والاحزان تتحول الى ترياق للقلب . صريخ الجمهور من القلب يمس كل مشاهد.. ببساطه شكرا لفناني الدموع".

ويشار إلى أن ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب بشكل مختلف، وخسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة.

تفاصيل حفل ليلة الدموع

وشارك في حفل ليلة الدموع، عدد كبير من المطربين المصريين، وهم: “أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، فريق روح شرق".

واذيع الحفل على الهواء مباشرة عبر شبكة قناة MBCمصر، وكانت نفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعات وتتراوح بين 1450 ريالًا سعوديًا و250 ريالًا سعوديًا.

آخر حفلات هيئة الترفيه

وكان انطلق مؤخرًا حفل "كاسيت 90" ضمن فعاليات هيئة الترفيه بمدينة بالمملكة العربية السعودية، والذي أحتفي بالعديد من فنانين نجوم الغناء في فترة التسعينيات.

ضم حفل كاسيت 90 لنجوم التسعينيات وهم حميد الشاعرى، هشام عباس، سيمون، إيهاب توفيق، محمد محيي، مصطفى قمر، خالد عجاج، وحسام حسني.

وكان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: “الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة”.