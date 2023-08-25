أيطاليا تُسقط أنجولا في بطولة العالم لكرة السلة
في أولى مبارياتهما في بطولة العالم لكرة السلة التي افتتحت في العاصمة الفلبينية مانيلا، نجح المنتخب الأيطالي في الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة ٨١ / ٦٧ ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الى جانبهما كل من الفلبين و جمهورية الدومينيكان.
سيطر المنتخب الإيطالي على المباراة منذ بدايتها حيث حسم الربع الاول لمصلحته بنتيجة ٢٣ / ١٧ قبل أن تعود غزلان أنجولا للفوز بالربع التاني بنتيجة ٢٣ / ٢٠ وينتهي الشوط الاول اجمالا بنتيجة ٤٣ / ٤٠ لمصلحة أيطاليا .
الربع الثالث جاء متكافئا بين المنتخبين وان ظلت الأفضلية لمنتخب ايطاليا بنتيجة ١٨ / ١٧ قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في حسم نتيجة المباراة في الشوط الرابع الذي شهد انهيار ممثل افريقيا حيث تفوق الايطاليون بنتيجة ٢٠ / ١٠ و تنتهي المباراة ٨١ / ٦٧ .
وكان أبرز هدافي المباراة الإيطالي سيمون فونتيكيو برصيد ١٩ نقطة وهو نفس رصيد هداف منتخب أنجولا شيلد دونداو .
يذكر ان الفلبين ستلاقي جمهورية الدومينيكان في ثاني لقاءات المجموعة في تمام الثالثة عصرا .