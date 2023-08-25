كنيسة القديسين في مصر الجديدة تستكمل نشاطها الرعوي

تستكمل كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، في منطقة مصر الجديدة، غدًا السبت، نشاطها الرعوي من خلال إقامة فعاليات روحية تستهل في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.

يتخلل اللقاء إقامة القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، قراءات وتمجيد خاص بالعذراء أم المسيح.

يأتي هذا النشاط عقب الانتهاء من فترة صوم العذراء والاحتفال بذكرى صعود جسد البتول أم النور إلى السماء، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور.

عانت البتول طوال حياتها من الظلم واعتبرت أيقونة للتمسك بالإيمان أمام صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة، الذي يعد صوم العذراء من العبادات والأصوام التي تحتل مكانة، خصوصًا لدى الأقباط وتعكس قدر محبة تقدير شخصية السيدة البتول أم النور التي وعانت في سيرتها من الظلم وتحملت بالإيمان صعوبات ترسخًا في النفس أهمية القوة بالله والعقيدة.

امتنع الأقباط خلال الفترات الماضية من تناول اللحوم مكتفين بتناول الأطعمة النباتية واستخدام الزيوت فقط، واشتهرت في تلك الأيام اعداد أطعمة تعود في أصلها للعهد الفرعوني وهى "الشلولو، والدقة"، وتعتبر بمثابة الاحياء الحي لعادات وتقاليد السابقين.