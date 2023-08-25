في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط أمسية ضمن فعاليات الأسرة المصرية، تحت إشراف الدكتورة مروة كدواني، مقررة الفرع. وقد أقيمت الأمسية في مدينة ابنوب بمركز ابنوب، وهي واحدة من القرى المشمولة بمحافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تأكيدًا على حرص المجلس على استكمال حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر الأمسية فتحي صلاح، عضو الفرع، وموظفي الفرع، ورائدات المجلس والمتطوعات. واستهدفت الفعالية 150 طفلًا و 100 سيدة و 20 رجلًا، بإجمالي 270 فردًا.

وضمت الأمسية عدة أنشطة، من بينها عروض فنية وثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع. تم صياغة هذه الرسائل بأسلوب مبسط، وقد تم عرضها على المسرح بواسطة الأراجوز والعرائس المتحركة بشخصيات "فصيلة ورشيدة". وهذا بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور. كما شملت الأمسية فقرات غنائية وطنية، وعرضًا لمواهب أطفال القرية، وعروض التنورة، لإثراء التجربة الثقافية للحضور.

تهدف هذه الأمسية إلى توعية المجتمع المحلي بأهمية تحسين الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الأسرية والتواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة. كما تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتشجيع دور الشباب والأطفال في العمل الاجتماعي والثقافي.

يأتي تنظيم هذه الأمسية ضمن جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والمؤسسات الحكومية والأهلية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأسرة المصرية. وتشكل هذه الفعاليات جزءًا من سلسلة فعاليات تهدف إلى بناء المجتمع المصري على أسس قوية ومستدامة، ودعم الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع.

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط

القومي للمراة يصل بأمسيات الأسرة المصرية الي مركز ابنوب باسيوط