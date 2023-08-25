شاهيناز تطرح أحدث أغنياتها بعنوان "رنلي رنه"

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة " رنلي رنه"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

ويشار إلى أن أغنية رنلي رنه للنجمة شاهيناز، كلمات وألحان محمد غريب، وتوزيع حازم رأفت .

آخر أعمال المطربة شاهيناز

يذكر أخر اعمال المطربة شاهيناز، اغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان

وتقول كلمات الأغنية

ماليش جناح عشان تقصوه ولا عيني إزاز عشان تكسروه

مفيش تيكتات شبعنا من دول بس دماغنا أعلى من السوق

حوالينا فيه كلاب كثيرة بتحوم ع المصلحة في ثانية بتقوم

ع الجدعنة زميلي بتذوب الله الغالب كله مغلوب

لو ناسيين أفكركم لو سالكين أقدركم

كل اللي في إيدي أنا قدمته قل لي أعملكم إيه

لو ناسيين أفكركم لو سالكين أقدركم

كل اللي في إيدي أنا قدمته قل لي أعملكم إيه

أنا ضهري ده سندي دراعي صاحبي مين فيكم في الشدة وقف جنبي

طول عمري ساندكم مين سندني لو طالوا يكلوني ينهشوا لحمي

أنا كنت أوفى صاحب فيهم كل اللي فى جيبي ده كان ليهم

أنا عمري ما فكرت أذيهم ذبحوني وما صعبت عليهم