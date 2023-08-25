موعد مباراة تشيلسي ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي ..والقنوات الناقلة

تنطلق منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق تشيلسي نظيره لوتون تاون على ملعب ستامفورد بريدج.

يدخل تشيلسي اللقاء في ظروف صعبة بعد بدايتهم المخيبة للآمال في أول مباراتين بالمسابقة، حيث تعادل الفريق في اللقاء الأول على ملعبه أمام ليفربول قبل أن يسقط بثلاثية في مواجهة وستهام.

ويأمل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للبلوز في تحقيق فوزه الأول مع الفريق لإستعادة توازنه المفقود.

على الجانب الآخر خاض لوتون مباراة وحيدة حتى الآن في الاسبوع الأول أمام برايتون وخسرها برباعية قبل أن تتأجل مباراته الثانية مع بيرنلي.

موعد مباراة تشيلسي ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة تشيلسي ولوتون تاون ضمن منمافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ولوتون تاون ضمن منمافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حصرياً عبر شبكة قنوات bein sports .

تشيلسي يٌعلن التعاقد مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن

على جانب آخر أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس ، تعاقده مع اللاعب البرازيلي الصاعد صاحب الـ 18 عام قادمًا من صفوف فريق سانتوس البرازيلي مقابل 16 مليون يورو ، وبفترة تعاقد تمتد حتى 2030 مع جود بندًا يقضي بالتجديد حال توصل الطرفان إلى اتفاق.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات الأوروبي، أن صفقة ديفيد واشنطن تقدر قيمتها بـ 16 مليون يورو إلى جانب 4 ملايين يورو كمتغيرات في قيمة الصفقة.