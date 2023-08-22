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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جاري نيفيل: تشيلسي يحتاج لتدعيمات في الخط الهجومي

جاري نيفيل
جاري نيفيل

أكد جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، بحتاج لتدعيمات قوية في المناطق الهجومية، بعد المستويات المتذبذبة للفريق خلال الجولتين الماضيتين.

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وكان تشيلسي قد تعادل مع ليفربول في الجولة الأولي من الدوري الإنجليزي، بينما خسر من بورنموث في ثاني الجولات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تصريحات جاري نيفيل

تحدث جاري نيفيل في تصريحاته لشبكة "سكاي" البريطانية، حيث قال: "استثمار تشيلسي يعد كبير للغاية، كما أنني لا زلت أشعر أن بوكيتينو يريد لاعبين أفضل في مناطق معينة، وخاصة المراكز الهجومية".

وتابع: "هذا الفريق يمكن أن يؤدي بشكل جيد، ولكن في الجزء الهجومي سيعاني كثيرًا، وسيواصل المعاناة إذا لم يتعاقد مع أسم كبير في سوق الانتقالات".

وأتم نيفيل تصريحاته عن حجم تعاقد تشيلسي، فقال: "بالنسبة للتعاقدات فهي كبيرة من حيث الأموال، ولكن أنظر إلى تلك الأسماء، قد يكونوا لاعبين رائعين، ولكن ليس الآن، جميعهم في مراحل تطور، لا يمكن المخاطرة بهم".

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