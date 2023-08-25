«اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﻠﻤﺴﺮح اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻰ» ﻳﻌﻠﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ دورﺗﻪ اﻟﺜﻼﺛين

يكرم ليلى علوى وعصام السيد وخالد جلال

أقام مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل دورته المقبلة والتى من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة، وذلك للإعلان تفاصيل الدورة الجديدة وإعلان أسماء المكرمين ولجنة التحكيم وقائمة العروض المشاركة، وإصدارات المهرجان هذا العام.

أعلن الدكتور سامح مهران، خلال المؤتمر عن قائمة المكرمين فى دورة هذا العام، حيث ضمت القائمة: النجمة المصرية ليلى علوى، والمخرج المسرحى ناصر عبدالمنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ (مصر)، ومن المكرمين العرب والأجانب فى الدورة الثلاثين أيضاً: سلطان البازعى «السعودية»، عواد على «العراق»، محمد العامرى «الإمارات»، Asiimwe Deborah «أوغندا»، Giles Foreman «إنجلترا».

وكشف رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان خلال دورته الثلاثين، وتشكلت اللجنة من: المخرج المسرحى عصام السيد «رئيساً»، وتضم فى عضويتها كلاً من: أحمد كمال «مصر»، جهاد سعد «سوريا»، عز الدين بونيت «المغرب»، Giles Foreman «إنجلترا»، Asiimwe Deborah «أوغندا»، RALUCA GABRIELA «رومانيا».

من جانبه، أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعى، منسق عام المهرجان، عن قائمة العروض الأجنبية التى وقع عليها اختيار لجنة مشاهدة العروض الأجنبية للمشاركة هذا العام من أصل 88 عرضاً أجنبياً تقدمت بطلبات للمشاركة، وهى: عطيل «جورجيا»، نيكى باديرى «الكونغو، زامبيا، بلجيكا»، APNEA «إيطاليا»، الإلياذة «اليونان»، بوكوفيسكى «أرمينيا»، أنتيجون «ليتوانيا»، تابو «سوريا، ألمانيا»، Teenage god «فرنسا».

خالد جلال

بينما كشف الدكتور أيمن الشيوى، مدير المهرجان، عن قائمة العروض المصرية والعربية التى وقع عليها اختيار لجنة المشاهدة للمشاركة فى المهرجان، وجاءت العروض المصرية، كالتالى: عرض «الرجل الذى أكله الورق» عن قصة «تاجر البندقية» لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضرى، وعرض «من أجل الجنة إيكاروس» كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسى، وأخرجه أحمد عزت الألفي، فيما اختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض «فريداً» للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو إنتاج فرقة الرقص المسرحى الحديث، صممته وأخرجته سالى أحمد.

أما قائمة العروض العربية المشاركة، فضمت عروض: الروبة «تونس»، السيد والعبد «البحرين»، صادق النمك «السعودية»، فنتولين العودة «فلسطين»، قائمة الخديج «الإمارات»، ملف 12 «العراق»، ما يراوش «تونس»، نوستالجيا «الجزائر».

وكشف الدكتور محمد سمير الخطيب، عن قائمة إصدارات المهرجان، حيث يصدر خلال الدورة الجديدة 6 عناوين مختلفة، تتنوع ما بين ترجمات لمسرحيات، ودراسات وأبحاث علمية فى المسرح وعلومه، هى: «الفنون الأدائية والشتات العربى فى أوروبا، تأليف د. عمر فرتات، و«تمثيلات الهجنة الثقافية فى المسرح» تأليف د. شيماء مكرم، و«الأدائية» تأليف إيريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدى عبيدو، و«فن المسرح» تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبدالفتاح، كما يصدر المهرجان أيضاً كتاب «مهرجان أبو الهول (أول مهرجان ميتافيرس فى العالم)» تأليف هايل على المذابى، وكتاب «نظرية الدراماتورجيا» تأليف جانيك زاتوفسكى وترجمة أحمد عبدالفتاح.

أعلنت الدكتورة دينا أمين، مدير مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن إقامة عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتى تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت الدكتورة دينا أمين، مدير مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، عن إقامة 8 ورش فى العناصر المسرحية المخلتفة، على أن يستمر التقديم حتى 25 أغسطس الحالي، وهي: ورشة «رسم وبناء الشخصية» ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومى 2 و3 سبتمبر، وورشة تقنية «Meisner» ويقدمها الفنان «نديم» وذلك بين يومى 2 إلى 4 سبتمبر، وورشة «بروڤة ممتدة» وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة «مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدى» وتقدمها الفنانة داليا صبور، وذلك بين يومى 3 إلى 6 سبتمبر.

ويقام أيضاً خلال المهرجان ورشة «تنمية مصادر التمويل» ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك أيام 4 و5 ستبمبر، وورشة «موسيقى الجسد والمسرح» تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج»، وذلك بين يومى 4 إلى 6 سبتمبر، وورشة «توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل» وتقدمها الدكتورة إنجى البستاوى، وذلك بين يومى 4 إلى 7 سبتمبر، وورشة «أصول ومبادئ المسرح الارتجالى» ويقدمها الفنان رمزى لينر، وذلك بين يومى 5 إلى 8 سبتمبر.

وأعلن المخرج أحمد البوهى، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، ومخرج حفل افتتاح المهرجان، عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين، المقرر أن يقام يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال المخرج أحمد البوهى: إن حفل افتتاح المهرجان، سوف يشهد عرضاً فنياً مدته 5 دقائق، يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى بعرض الافتتاح، موضحاً أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمى الحفل.

وأضاف «البوهى» فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، فضلاً عن العرض الافتتاحى والذى سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سيكون نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحى «تشارلى» كاملاً على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.