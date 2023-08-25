سلمى أبو ضيف ورنا رئيس ونانسى صلاح أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة

حصدت كل من سلمى أبو ضيف عن مسلسل "رسالة الإمام"، ورنا رئيس عن "موضوع عائلى 1"، ونانسى صلاح عن "ستهم" جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة بينهن، وذلك فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثانى، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي. يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - الشريك الاستراتيجي للمهرجان - بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول)ـ لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

تملك الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف ذوقا رفيعا جعلها تتصدر اغلفة الصحف ومجلات الموضة العالمية وتصبح مثالاً تستعين به العلامات التجارية الشهيرة لترويج لمنتجاتها؛ لملامحها المصرية الساحرة وذوقها المختلفة الذي يمزج بين الأنوثة والجرأة في آن واحد.

وخطفت سلمى ابو ضيف الأضواء نحو ذوقها المختلفة في اختيار إزيائها اللافته التي تتسم بالأنوثة والبساطة في آن واحد، لتشبه عارضات الأزياء العالميات بلمسة مصرية ساحرة.

وتألقت سلمى ابو ضيف بإطلالة لافته، حيث ارتدت فستان قصير، بدون أكمام، مكشوف الظهر، صمم من قماش لامع كـ لاميه بألوان متداخلة بين البرتقالي والفضي عكس قوامها بشكل مثير، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

وتنوعت في تصفيف خصلات شعرها الأسود لتظهر جمال بطريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ونجحت سلمى أبو ضيف في لافت انتباه النجمة مني ذكي لتعجب بإطلالتها وتعلق على الصور، قائلة: “ خطيرة".

سلمى أبو ضيف من مواليد 2 فبراير 1994 ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ولدت في 2 فبراير 1993 بمدينة القاهرة، وحصلت على شهادة بكالوريوس إعلام من جامعة مصر الدولية. بدأت العمل في سن 16 كمذيعة راديو «رحاب إف إم» على الإنترنت. إلى جانب عملها كعارضة أزياء. شاركت في حدث الاحتفال بالعيد الأول لمجلة «فوغ آرابيا»، وظهرت على غلاف المجلة بمشاركة: صبا مبارك، شيرين رضا، هيا عبد السلام وأمل بوشوشة.