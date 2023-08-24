الشباب والرياضة تنظم دورة تدريبية بعنوان "صناعة المحتوى والمؤثرين إعلامياً"

ضمن مبادرة "صيف شبابنا "

افتتحت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات الدورة التدريبية صناعة المحتوى والمؤثرين، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع وحدة "تصدوا معنا" ، بالمركز الأوليمبي بالمعادي،والذي تستمر فعالياته طوال الفترة من ٢٣ - ٢٧ أغسطس الجاري.

يهدف البرنامج إلى تأهيل مجموعة من الشباب المتميزين والمؤثرين إعلاميا لصناعة محتوى إعلامي متميز.

وتناول التدريب في يومه الأول مجموعة من المحاور أهمها إجراء تقييم مبدئي لأداء المتدربين من خلال ارتجال محتوى مكتوب وتناول أسس صناعة المحتوى وماهية معادلة صناعة المحتوى الهادف وتحديد الجمهور المستهدف وفقا لنوعية المحتوى والتدريب على كتابة إسكريبت لبرامج مختلفة.

فيما تطرقت فعاليات اليوم الثاني إلى مجموعة من المحاور أهمها التدرب على فنون الحكي في تقديم المحتوى و كيفية جذب الجمهور ، بالإضافة إلى التعرف على أسرار تقديم البرامج وكيفية التعامل مع الكاميرا ، و الإلقاء وكيفية صنع محتوى يساهم في بناء الوعي ، ثم اختتم اليوم التدريبي بتطبيق عملي لكتابة محتوى إعلامي وتصويره لكل متدرب على حدة.