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الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لعنة حرائق الغابات الكندية تُلاحق مرضى الربو في أمريكا.. دراسات طبية تُوضح

حرائق الغابات الكندية
حرائق الغابات الكندية

ساهم الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية في ارتفاع كبير بأعداد مرضى الربو الذين يُودعون في غرف الطوارئ بأمريكا، حسبما كشفت دراسات طبية في الولايات المتحدة، مساء اليوم الخميس.

وقال طبيب أخصائي في ولاية نيوجيرسي إنه "كان هناك العديد من الزيارات المتعلقة بمرضى الربو، خلال أيام الدخان الكثيف الذي غطى شمال شرق الولايات المتحدة بضباب برتقالي اللون في أواخر الربيع".

مرض الربو

وأظهرت إحدى الدراسات التي جمعت بيانات من حوالي 4000 مستشفى في الولايات المتحدة، وجود زيارات طوارئ مرتبطة بمرض الربو في جميع أنحاء البلاد.

كما كانت الزيارات أعلى بنسبة 17 بالمئة عن المعتاد خلال 19 يوما من دخان حرائق الغابات التي حدثت بين أواخر أبريل وأوائل أغسطس.

وينشط أكثر من ألف حريق غابات في كندا، بينها نحو 230 حريقا في المناطق الشمالية الغربية، ما يسلط الضوء على الحر الشديد الذي يشهده النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وشهدت كندا حرائق غابات هائلة خلال فصل الصيف من هذا العام، وانتشرت النيران بسرعة في مختلف أنحاء البلد والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي، ما أرغم عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.