أول تعليق أمريكي على انضمام 6 دول بينها 3 عربية إلى بريكس

علقت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على قبول مجموعة "بريكس" انضمام أعضاء جُدد إليها، قائلة إن واشنطن تعتبر أن للدول الحق في اختيار الشركاء والجمعيات بشكل مُستقل، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

المنتديات الثنائية والإقليمية

وقالت الخارجية الأمريكية: "الولايات المتحدة كما كانت في السابق تعتبر أن الدول يمكنها اختيار شركائها وجمعياتها التي ستتفاعل معها. وسنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا في المنتديات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لتعزيز رفاهيتنا المشتركة والحفاظ على السلام العالمي والأمن".

وأعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوز، إن "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) دعت الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أن العضوية للأعضاء الجدد ستكون سارية بدءا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماتشاتيل، أهمية قمة "بريكس" المنعقدة هذا الأسبوع في جوهانسبرغ، وكشف عن القضايا الرئيسية التي ستبحثها.

وأشار إلى أن ممثلي دول "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) سيركزون في اجتماع اليوم بشكل رئيسي على مناقشة تقليص اعتماد المجموعة على الدولار.

وشدد على أن "بريكس" ستبحث مسألة زيادة المدفوعات بين أعضائه بالعملات الوطنية.