شيرين عبدالوهاب تزيد الأجواء كآبة في "ليلة الدموع"|الشركة المنظمة تلتزم الصمت

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم مشاركة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل "ليلة الدموع"، والذي من المقرر إقامته خلال الساعات القادمة على مسرح بنش مارك في جدة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، رغم عدم وجود تأكيد رسمي من أي جهة سعودية حتى الآن بشأن ذلك.

ليلة الدموع

شيرين عبد الوهاب ضيفة حفل "ليلة الدموع"

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، خصوصًا إنستجرام، أخبار وبوسترات تفيد بمشاركة الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل ليلة الدموع، والتي ستقام اليوم في المملكة العربية السعودية، كما انتشرت مجموعة من الصور عبر موقع "إكس" تويتر سابقًا، أثناء استقبال الفنانة في المطار بالورود، قائلين: أحدث ظهور لصوت مصر الأول شيرين قبل حفلها الليلة بجدة، وصول صوت مصر شيرين إلى جدة.

ليلة الدموع

جدير بالذكر تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل جديد، غدًا الجمعة الموافق 25 أغسطس، ضمن حفلات الأسبوع الثامن والأخير لموسم الجيمرز بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في حفل الأسبوع الثامن والأخير من موسم الجيمرز في الرياض مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، كل من مؤدية الراب الأسترالية Iggy Azalea، وDJ Soda والفنانة زينة.

ليلة الدموع

النجوم المشاركين بحفل "ليلة الدموع"

يشارك أغلب نجوم الأغاني الحزينة الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى رومانسية، في حفل ليلة الدموع بالمملكة العربية السعودية أبرزهم حمادة هلال، أحمد سعد، طارق الشيخ، مسلم، هيثم شاكر، آدم، تامر عاشور، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم الفني وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن يقام حفل «ليلة الدموع»، مساء اليوم الخميس 24 أغسطس على مسرح بنش مارك، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وفقًا للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرياضة بالسعودية،

ليلة الدموع

عرض حفل ليلة الدموعة في السعودية على قناة «mbc مصر»

تعرض قناة «mbc مصر»، حفل «ليلة الدموع» ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معًا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معًا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستاليجيا موسيقى التسعينيات.