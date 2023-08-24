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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يكشف آخر مستجدات الوحدات السكنية بجاردن سيتي الجديدة فى العاصمة الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وكذا تنفيذ الميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.


وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات، والوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.


وأشار الوزير، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فداناً، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.


وأشار، إلى انتهاء الأعمال بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

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