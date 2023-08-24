معهد التناسليات الحيوانية يقدم خدمات العلاج والفحص لأكثر من 8700 رأس ماشية

نفقذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية، لدعم صغار المربين ممثلا في علاج المواشي بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

معاهد الثروة الحيوانية

وأضاف فاضل، أن القافلة التي استمرت فعالياتها من الأحد الماضي حتى اليوم الخميس، تمت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري بالبحيرة وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومعاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

واردف فاضل، أن القافلة قدمت خدماتها لحوالي 8701 حالة لدى 3193 مستفيد من صغار الفلاحين ومربي الماشية في قري الظهير الصحراوى ومراقبة الانطلاقة بالبحيرة.

وتابع: شملت أنشطة القافلة: اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 533 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1461، وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1468 حالة، وعمل 35 عملية جراحية، وتحصين 1010، وتجريع أغنام لعدد 1611، ورش 2565 حيوان.