منطقة البحر الأحمر الأزهرية تجرى مقابلات مربيات رياض الأطفال بالغردقة ورأس غارب

أقامت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الخميس، مقابلات لاختيار مربيات رياض الأطفال طبقا للإعلان المسبق لاحتياج إداراتى الغردقة ورأس غارب.

وقال فضيلة الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إنَّ هذه المقابلات تستهدف انتقاء أفضل من تتوافر فيهن الشروط والمعايير الواجب توافرها بعاملات رياض الأطفال حيث إنها مرحلة لها طابعها الخاص في التعامل مع الأطفال والحرص عليهم.

وتكونت اللجنة المنعقدة لإجراء المقابلات من: أميمة حمدى جبريل مدير مرحلة رياض الأطفال و جمال عثمان مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى وعلية مصلح عضو إدارة الشئون القانونية و موسى حامد مدير إدارة الشؤون الوظيفية ونرمين البردويل عضو فني رياض الأطفال.

واعتمد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسى 2022/2023



وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎.‎



وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، في حين ‏بلغت نسبة البنين 80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 166206) طالبا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (155536) طالبا وطالبة.

كما اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎



وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني 85.73%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طالبًا ‏وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني 70.47%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎



وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني 70.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 77.09%.‏