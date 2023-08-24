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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات بدء العمل بكوبري إشمنت ناصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء كويري إشمنت الجديد، وذلك بحضور على يوسف رئيس مركز و مدينة ناصر، والمهندس مكرم ملاك مدير عام التوسع الأفقي بمديرية الري ومسئولو جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمكتب الاستشاري ومقاول التنفيذ،

وناقش نائب المحافظ، الخطوات اللازمة والإجراء التنسيقية لبدء تنفيذ الأعمال، حيث تم تطهير الموقع استعدادًا لوضع الخوازيق الانشائية واختبار التربة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتذليل المعوقات والالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة  بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي  ومدخل قرية إشمنت.

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