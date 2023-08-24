المستثمرات العرب: انضمام مصر ل "بريكس" شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد

أكدت دكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن انضمام مصر إلى تجمع مجموعة دول "بريكس" تمثل شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات.

وقال يسي، إن تلك الخطوة التى سيتم تطبيقها بدءا من يناير العام القادم 2024، ستعمل إيجابيا على الصادرات المصرية وتحقيق نهضة غير مسبوقة فى خروج تلك المنتجات للأسواق الخارجية خاصة الدول الأعضاء فى تجمع البريكس

وأشارت إلى أن حجم تجارة الدول الخمسة فى التجمع وهم البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا تمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وستصل إلى 50% في حال انضمام الدول الجديدة ، وهى مصر والإمارات والسعودية واثيوبيا وإيران والارجنتين .



ولفتت إلى أن الطفرة التصديرية المنتظرة ، سوف تحقق تو جيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات المقبلة .



وأعربت هدى يسي، عن توقعاتها بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر وبصورة خاصة القطاعات التصديرية .