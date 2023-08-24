الخميس 24 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ليلى علوي تعتذر عن تكريم مهرجان المسرح التجريبي

بوابة الوفد الإلكترونية

اعتذرت النجمة ليلى علوي، عن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ 31.

 

وكان أعلن الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن تكريم النجمة الكبيرة ليلى علوي في الدورة الجديدة من المهرجان مع عدد منهم رموز المسرح في مصر والعالم من بينهم المخرج خالد جلال والمخرج ناصر عبد المنعم والمسرحي السعودي سلطان البازعي.

 

وكان شهد المؤتمر الذي قدمه الإعلامي مصطفى الكيلاني رئيس المركز الإعلامي للمهرجان، الإعلان عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية والتي يترأسها المخرج الكبير عصام السيد، وكذلك جدول العروض حيث 19 دولة عربية وأجنبية في الدورة المقبلة، كما تم الإعلان عن جدول الندوات والمحاور الفكرية بالإضافة عن الورش الفنية فى مختلف العناصر المسرحية، والكشف عن إصدارات المهرجان.

 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

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